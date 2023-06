TEFAF-baas stapt plotseling op

Drenth heeft geen behoefte hierop in te gaan en verwijst naar een statement van de TEFAF „dat niet actief wordt verspreid.” Drenth wil alleen kwijt dat hij „met veel plezier” voor de TEFAF heeft gewerkt.

ARTnews kwam als een van de eerste met het nieuws dat Drenth onverwacht is vertrokken als global managing director van de The European Fine Art Fair (TEFAF), een baan die hij sinds vorig jaar had. Dat is kort nadat een Artnet News-columniste aandacht besteedde aan zijn volgens haar provocerende meningen op een eigen Twitter-account.

Onrust en overgang

In het statement van TEFAF, dat speciaal opgevraagd moest worden, staat dat Drenth zich zal gaan richten op zijn adviesbureau, Bart Drenth Advies. Het TEFAF-bestuur zal de komende weken nieuws over de leiding van de beurs bekendmaken.

„Het bestuur is Bart dankbaar voor zijn prestaties als algemeen directeur van TEFAF”, zegt Hidde van Seggelen, voorzitter van het TEFAF, in de verklaring. „Bart kwam bij TEFAF in een tijd van onrust en overgang veroorzaakt door de pandemie, toen de kunstmarkt en beurzen net weer op gang kwamen.” Ondanks deze uitdagingen bracht zijn leiderschap stabiliteit en vooruitgang voor de TEFAF, zegt Van Seggelen. „Dit jaar hield TEFAF twee succesvolle edities in Maastricht en New York, wat aangeeft dat de stichting en beurzen er goed voor staan voor de toekomst.”