Honden in bewaring genomen bij omstreden fokkerij: ’Vieze hokken en gestreste dieren’

Ⓒ Rico Vogels/Persbureau Heitink

EERSEL - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig met een grote inspectie bij een hondenfokkerij in Eersel bij Eindhoven. Er zijn al tientallen dieren in bewaring genomen en de actie zal nog geruime tijd duren, omdat het een groot terrein is met erg veel dieren. De fokker is al eerder in opspraak geweest doordat er in zijn bedrijf niet goed voor de dieren werd gezorgd. Hij kreeg eind vorig jaar de opdracht de werkwijze te verbeteren, maar de NVWA is niet tevreden, aldus de organisatie na een bericht in het Eindhovens Dagblad.