Leonard (61) wordt slachtoffer van autodiefstal, maar dan ziet hij zijn auto voor het rode licht staan

„Ha, het is toch een typisch Leonard-verhaal hé”, schatert de goedlachse Leonard Glazema (61), die bij een breder publiek bekend is als de man achter de Frieterij, de eerste man die in Antwerpen frieten ging slijten met een bakfiets. Trouwens, hij was ook de eerste Nederlander die in Antwerpen frieten ging slijten met een bakfiets.

Maar nu draait het om een Fiat 500, die vrijdagnacht was gestolen uit een afgesloten parking in centrum Antwerpen. „Ik wilde mijn pleegzoon met de auto gaan ophalen, toen ik moest vaststellen dat de auto weg was. Ik ben de jongen dan eerst gaan halen met de tram en daarna zou ik aangifte gaan doen”, vertelt Leonard over de diefstal.

Onmiddellijk in de boeien

Op weg naar het politiekantoor op de Oudaan zag Leonard zijn auto plots staan voor het rode verkeerslicht op de Meirbrug. „Mijn klomp brak”, zegt Leonard. „Gelukkig stond er een politiewagen achter, met daarin twee alerte inspecteurs. Ik riep: ’Dat is mijn auto en ik ken de man achter het stuur absoluut niet!’ De agentes hadden aan die heftige boodschap genoeg om gepast te reageren. De bestuurder van mijn auto wist niet wat hem overkwam toen hij plots werd gesommeerd om zijn handen op het stuur te leggen en niet te bewegen. In geen tijd was hij geboeid door de vrouwelijke politie-inspecteurs.”

In een politiewagen op de Meirbrug werd van beide betrokkenen een eerste verklaring afgenomen. „Die man had mijn adres afgelezen van een enveloppe die in de auto lag en probeerde nog te beweren dat hij de auto moest terugbrengen naar mij. Dat leugentje werd prompt doorprikt omdat hij in het bezit was van de originele sleutels van mijn auto.”

Autosleutels eerder gepikt

Want wat blijkt? „Die autosleutels was ik een maand geleden al verloren, toen drie mannen me op straat hadden lastiggevallen. Was die bestuurder een van hen? Ik zou het niet weten. Heeft hij al die tijd elke Fiat 500 die hij tegenkwam in de stad proberen te jatten? Geen idee. In ieder geval stal hij mijn auto exact een maand nadat mijn sleutelbos was gestolen. En ja, alle andere sleutels van die bos pasten op mijn huis, in de deur van mijn snackbar in de Boomgaardstraat, enzovoort.”

Om zeker te zijn dat ik zelf de waarheid sprak, moest ik tijdens mijn verhoor nog bewijzen dat ik de eigenaar van de auto was. Ik ratelde de nummerplaat af en wees de inspecteurs op twee deukjes in de carrosserie. Maar vooral: ik had de autopapieren nog thuis liggen. Want die haal ik na gebruik altijd uit de wagen.”

De lokale politie bevestigt de arrestatie van de verdachte. Hij staat te boek als veelpleger én werd vrijgelaten onder voorwaarden. Leonard Glazema mocht zijn Fiat zondagmorgen ophalen in de politiekazerne aan de Noorderlaan.