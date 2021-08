Motorbendekopstuk Lysander de R. (39) in allerijl uit cel gehaald en overgeplaatst

Verschillende bronnen binnen de gevangenis en opsporingsbronnen bevestigen de overplaatsing aan deze krant, die de Dienst Justitiële Inrichtingen vrijdag confronteerde met een eigen onderzoek naar de intimiderende rol van De R. in Zaanstad. Ook de advocaat van De R., Remco Kint, bevestigt de overplaatsing. „Ik heb er nog wel wat vragen over. Ik laat vandaag een en ander uitzoeken”, zegt hij.

De oud-voorman van de beruchte Haarlemse chapter van de Hells Angels en huidige leider van de nieuwe motorbende MC Hardliners zou personeel en medegedetineerden intimideren en samen met twee andere gangsters zorgen voor een schrikbewind.

De politie is ervan overtuigd dat De R. criminele activiteiten voortzet vanuit de gevangenis. Hij richtte eerder vanuit het JC Zaanstad waar hij een straf uitzit van negen jaar, de motorclub Hardiners op. Dat leidde tot afgrijzen in de Tweede Kamer. De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigde deze week aan De Telegraaf dat onderzoek wordt gedaan naar ’diverse incidenten’ in Zaanstad en dat de zorgen van personeelsleden uiterst serieus worden genomen.

De DJI zei woensdagochtend ’niet in te kunnen gaan op individuele gevallen’. De R.’s advocaat liet dinsdag in een reactie weten: ’Cliënt is verbaasd over dit artikel. Justitieel Complex Zaanstad wordt onterecht afgeschilderd alsof het feitelijk geen gevangenis zou zijn. Cliënt zit echter sinds 2018 opgesloten achter slot en grendel en zo ervaart hij dat ook. Hij moet net als elke andere gedetineerde voor veel zaken toestemming vragen en verder gelden voor hem dezelfde regels als voor iedere andere gedetineerde.’