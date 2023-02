Man opgepakt in Franse TGV voor dreigen met aanslag

Ⓒ ANP / Xinhua News Agency

Moselle - Een man is vrijdag opgepakt in een TGV in het oosten van Frankrijk nadat hij had gedreigd om zichzelf op te blazen in de trein, schrijft Reuters op basis van bronnen binnen de politie. Hij werd gearresteerd door een politieagent die niet aan het werk was.