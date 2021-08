Commissie met Koos Spee doet onderzoek naar doodrijden motoragent

Motoragent Arno de Korte kwam op 7 juli om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen op de Waalhavenweg. De chauffeur die aanvankelijk was doorgereden, zit vast op verdenking van doodslag. Volgens het OM zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden.

De commissie bestaat naast Spee uit voormalig rechter en plaatsvervangend nationaal ombudsman Frank van Dooren en voormalig plaatsvervangend politiechef Ad Heil. Zij zijn door korpschef Henk van Essen gevraagd om te onderzoeken of de politie juist heeft gehandeld met de informatie die over de verdachte chauffeur bekend was.

De commissie dient tevens te adviseren over de lessen die geleerd kunnen worden, bijvoorbeeld met het oog op de verkeersveiligheid en de veiligheid van politieagenten.

De verdachte vrachtwagenchauffeur is ook betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Bij het eerste incident was eveneens een politieagent betrokken, bij het tweede ongeluk is een vrouw overleden. De commissie kijkt naar alle relevante informatie uit de afgelopen jaren. Het onderzoek zal enkele maanden duren.