Aanklager O.J. Simpson nog altijd gefrusteerd: ’Vrijspraak zal pijn blijven doen’

O. J. Simpson in de beklaagdenbank tijdens de ’rechtszaak van de eeuw’ waarin hij werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw en een vriend. Ⓒ AFP

Amsterdam - Vandaag precies 25 jaar geleden ging in de VS de rechtszaak tegen O.J. Simpson van start. Voor aanklager Marcia Clark is het nog steeds moeilijk terug te kijken op zijn mislukte vervolging. „Dit zal altijd pijn blijven doen.”