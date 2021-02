Piemeltaartenbakster trekt zich terug uit islamitische partij

„De ophef rond mijn baksels werd te groot en ik wil mijn partij niet in een kwaad daglicht stellen”, zo laat Brouwer weten aan RTL Nieuws. „Ik had erg veel zin om voor de partij in de Tweede Kamer te gaan. Het is jammer, al zijn er ergere dingen in de wereld dan een piemel.”

Ⓒ De Ouwe Taart

De vrouw meldde zich pas enkele maanden geleden aan bij de partij. Ze kwam op nummer drie terecht op de kandidatenlijst. Partij van de Eenheid doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke verkiezingen, in Den Haag heeft de partij al een zetel. De taartenbakster vindt het jammer dat er zoveel ophef is ontstaan over de taarten. „Veel moslims zijn heel ruimdenkend, maar er is ook een groepje die er toch moeite mee heeft.”

Ⓒ De Ouwe Taart

Brouwer hakte de knoop om te stoppen dinsdagochtend door, na een gesprek met lijsttrekker Arnaud van Doorn. „Ik trek me terug. Vrijwillig. De ophef schaadt de partij te veel en dat wil ik niet.” Stoppen met het bakken van de taarten was geen optie. „Echt niet. Geen denken aan.”