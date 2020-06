Melding over topambtenaar Amsterdam

De eerste melding draait om dit pand aan de Notweg; op het oog saai, maar voor insiders in nevelen gehuld. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Een klokkenluider die aan de bel trok over een mogelijke integriteitsschending bij de gemeente Amsterdam is door de gemeente financieel gecompenseerd. Een van de meldingen die hij bij het integriteitsbureau van de gemeente deed, gaat over de handelwijze van topambtenaar Pierre van Rossum, voormalig directeur Grond en Ontwikkeling en tegenwoordig rechterhand op het gebied van veiligheid van burgemeester Halsema, zo blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. Een integriteitsonderzoek dat nog loopt bevindt zich momenteel in een ’afrondende fase’.