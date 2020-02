E-bike kip met gouden eieren voor fietsbranche

De totale omzet uit de verkopen van nieuwe fietsen steeg voor het zevende jaar op rij naar een nieuw record van 1,252 miljard euro, waarbij de e-bike goed was voor 868 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GfK.

„Gemiddeld besteedden consumenten afgelopen jaar 2067 euro aan een e-bike, die met 41,7 procent marktaandeel voor het tweede jaar op rij het meest verkochte type fiets in ons land is”, aldus voorzitter Huub Lamers van de sectie Fietsen van RAI Vereniging.

Fietsmarkt in rustiger vaarwater

„Toch lijkt het er op dat de fietsmarkt vorig jaar in rustiger vaarwater is gekomen. Na de flinke groei in 2018, stabiliseert de markt zich een beetje”, vervolgt Lamers. „In totaal werden er voor het tweede jaar op rij meer dan een miljoen fietsen verkocht, al waren dat er met 1.007.000 stuks 4000 minder dan in 2018.”

Dat er toch een hogere omzet werd gehaald, komt doordat consumenten gemiddeld meer geld uitgaven aan een nieuwe fiets, 1243 euro. „Een lichte groei en een nieuw record ten opzichte van het vorige (uit 2018) toen gemiddeld 1207 euro aan een nieuwe fiets werd besteed”, aldus de voorman.

Niet meer weg te denken

„Het is echt ongekend hoe de groei van e-bikes zich door blijft zetten. Het rijwiel is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en het is inmiddels zo dat de elektrische fiets de standaard aan het worden is”, meent Lamers.

RAI Vereniging en BOVAG zien dat consumenten nog altijd de meeste fietsen bij de vakhandel aanschaffen. Net als in 2018, wordt circa 75 procent van alle fietsen bij een fietsenwinkel gekocht.

Kiezen voor service en zekerheid

„Consumenten kiezen daarmee voor de service en zekerheid van een specialist. Bovendien wordt de scheidslijn tussen online en offline verkoop van fietsen steeds dunner”, constateert Lamers. „Consumenten oriënteren en informeren zich veelal online, maar kopen de fiets uiteindelijk bij de vakhandel. Traditionele internetaanbieders springen daarop in, door ook fysieke verkoop- en servicepunten aan te bieden.”