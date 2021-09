Minerva-studenten geven elkaar ja-woord

Minervavoorzitter Cato Colenbrander laat weten dat het huwelijk niets te maken heeft met de vereniging. „Twee eerstejaars leden die in één van onze huizen wonen, hebben dit gedaan. Het heeft niks te maken met onze kennismakingstijd.”

Op een filmpje dat op Whatsapp rondgaat, is te zien hoe de twee eerstejaars, netjes in het pak en met een mooie stropdas om, elkaar het jawoord geven in het Leidse stadhuis. Met hun huwelijk zouden de twee ’punten’ willen vergaren voor een hogere positie binnen hun huis. Dit zouden zogenaamde ’sjaarzenpunten’ zijn. Insiders stellen echter dat dit niet klopt en is het huwelijk gesloten ’omdat ze gewoon goede maatjes zijn’.

Naar verluidt, betreft het een huis van studentenhuisvester Duwo. Inmiddels gaat het gerucht dat het studentenechtpaar hun huis uit moet, omdat getrouwde stellen niet in een Duwo-huis mogen wonen. De studentenhuisvester kon donderdag niet bevestigen of dit inderdaad het geval is. Bekenden van het stel, zeggen echter dat ook dit niet klopt.

Colenbrander laat weten dat de eerstejaars liever niet reageren in de krant. „Ze hebben er al spijt van en willen liever geen extra publiciteit.”