Dit is waarom sommige mensen het altijd koud hebben

Ⓒ ANP/ HH

Heb jij het bijna altijd koud of ben jij zo’n type dat met -10 nog gewoon in een T-shirtje loopt, terwijl je partner in een dikke trui zit? Kou is relatief. Hoe koud iemand de temperatuur ervaart, verschilt van persoon tot persoon. En dat verschil leidt tot menig discussie en onenigheid op kantoor en in het huishouden.