’Ontsnapte tbs’er Henk Ernst gezien in omgeving Putte’

Ernst, eerder veroordeeld tot zes jaar cel vanwege meerdere geweldsdelicten, verdween tijdens weekendverlof. Hij wordt ervan verdacht afgelopen 4 juli een inbraak te hebben gepleegd. Opsporing Verzocht toont dinsdagavond beelden van de ontsnapte tbs’er. Maandag 27 juli werd hij nog gesignaleerd op de Coolsingel in Rotterdam, maar de politie heeft geen idee waar hij verblijft. Mogelijk was hij een tijdje in Zeeland.

De Aldi die maandagavond beroofd werd aan de Vrede en Vrijheid in Den Helder, is mogelijk het nieuwste doelwit geweest van de voortvluchtige man. De verdachte kwam even na 20.00 uur de supermarkt binnen, bedreigde een personeelslid en ging ervandoor met een onbekend geldbedrag. Ernst zat in de laatste fase van zijn tbs-traject, waarbij deskundigen moeten beoordelen of herplaatsing in de samenleving verantwoord is.

Opvallende beschrijving

Henk Ernst is 186 cm. lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Hij zou zijn haar zwart geverfd hebben.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.