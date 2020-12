Amsterdam wil meldplicht voor kerstversiering

Dat valt op te maken uit de bekendmaking ’Inspraak op feestverlichting’ die de gemeente Amsterdam op zijn website heeft gezet. „In de herfst- en wintermaanden wordt de openbare ruimte in (winkel)straten vaak versierd met feestverlichting. Deze toevoegingen zorgen voor een feestelijk tintje, maar feestverlichting kan soms ook overdreven, afleidend of ontsierend worden ervaren”, zo stelt de hoofdstad. „Daarom zijn heldere regels nodig om de balans te bewaken.”

Nu is voor feestverlichting nog een vergunning nodig. Dat is in de toekomst niet meer nodig. De nieuwe regels en meldplicht zullen volgens de gemeente veel papierwerk gaan schelen.

Richtlijnen

Wie op zijn woning of bedrijfspand meer dan 1 vierkante meter verlichting aanbrengt, zal naar het (digitale) gemeenteloket moeten. Ook als meer dan 10 procent van de gevel is versierd, dan moet het worden gemeld. Er zijn ook allerlei richtlijnen. Zo moet de verlichting bij historische gebouwen volledig in lijn zijn met de architectuur.

De focus van de nieuwe regels ligt op de binnenstad, de winkelgebieden en grote bedrijfspanden. „De architectonische uitstraling van deze gebouwen is van belang voor de stad en dient niet verhuld te worden tijdens de winter- en feestperiode. Dit houdt in dat: lichtontwerp aansluit bij de vormen van de architectuur, lichtontwerp aansluit bij de vlakverdeling van de architectuur, lichtslangen de vormen van de architectuur volgen, ornamenten niet verhuld worden en de verlichting bij voorkeur de karakteristieken van het gebouw accentueert.

’Warm wit’

„Het gebruik van decoratieve onverlichte details aan gevels is toegestaan, mits deze de vlakverdeling van de gevel volgt en niet de leesbaarheid van de gevel verstoort”, ze stelt het Amsterdamse stadsbestuur.

Her en der een verlichte ster bijvoorbeeld, krijgt niet zomaar de goedkeuring van de gemeente Amsterdam. Ook een grote strik om een winkelpand, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij boekhandel Scheltema op het Rokin, mag niet meer in de toekomst. De kerstverlichting van winkelcentrum Magna Plaza verhulde volgens de gemeente in het verleden delen van de gevel door een afwijkende vlakverdeling. „Daarnaast wordt een te groot deel van de gevel verhuld door de verlichting”, zo stelt het stadsbestuur. Het mag niet meer.

Ook moet de hoofdkleur voor de verlichting ’warm wit’ zijn.

Verder komen er regels vanaf welke maand de feestverlichting mag worden opgehangen en wanneer deze weer moet zijn weggehaald, en dat de verlichting bijvoorbeeld om twaalf uur ’s nachts uit moet (met uitzondering van de horecapleinen). Een gemeentewoordvoerster zegt daarover: „We willen dat iedereen kan genieten van gezellige verlichting in donkere dagen maar dat er geen onnodige onveilige situaties of overlast ontstaat. De verlichting moet de binnenstad versterken en niet verhullen.”

De nieuwe regels gelden nog niet voor het huidige winterseizoen.