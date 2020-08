Beiroet in puin na gigantische explosie: ’Het is net Hiroshima’

„Beiroet is een rampstad en de schade is enorm”, aldus een tot tranen geroerde gouverneur Marwan Aboud. „Het lijkt op de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki.” Die twee Japanse steden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen met een atoombom aangevallen.

Het Libanese Rode Kruis vraagt om urgente bloeddonaties. De regering heeft voor woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd.

Een eerste explosie deed zich voor in de haven van Beiroet. Die veroorzaakte vervolgens een tweede, veel krachtigere ontploffing die een gigantische paddenstoelwolk de lucht in joeg. Wat er precies de lucht in ging, blijft onduidelijk. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats, maar volgens het hoofd van de Libanese douane gaat het om een opslagloods voor chemicaliën.

De verwoestingen zijn enorm. Ⓒ EPA

Op beelden op sociale media is te zien hoe de explosie de stad opschudt. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing af stond, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.

Paniek op straat

De hele stad is een grote chaos, de bevolking is in volstrekte paniek. Tot op 10 kilometer van de explosie zijn ramen uit hun sponningen gesprongen. Auto’s liggen overal in puin. De knal was zelfs in het noorden van Cyprus te horen, zo’n 250 kilometer verderop.

Slachtoffers liggen volgens verslaggevers bebloed op straat. Op beelden van Libanese media is te zien dat er ook mensen onder het puin liggen. Talloze mensen melden zich bij het ziekenhuis, maar die draaiden al overuren door de coronacrisis. In het land zijn zeker vijfduizend mensen met Covid-19 besmet. Op beelden is te zien dat zich voor het ziekenhuis een rij vormt met ouders en kinderen onder het bloed.

Ook de vrouw en dochter van de premier zouden gewond zijn geraakt. De autoriteiten roepen de mensen op om niet naar buiten te gaan om zo de reddingwerkers het werk niet te beletten.

Nederlanders

Tientallen, zo niet honderden, gebouwen wisten de klap niet te doorstaan. Onder meer de redactie van de Midden-Oosterse krant Daily Star is zwaar getroffen, zo is te zien in een video. Ook het huis van de Nederlandse correspondent Ana van Es is beschadigd, meldt ze op Twitter.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden. Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben moeten contact leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade.

Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten, maar duidelijk is wel dat enkele medewerkers van de ambassade gewond zijn geraakt.

Het ministerie is bereikbaar via +31 247 247 247 en op Twitter via @247BZ.

Economische ellende

De ramp komt op een precair moment. Libanon staat economisch aan de afgrond, of is daar volgens sommige experts al ingestort. Jaren van mismanagement door een corrupte politieke elite hebben het ’Zwitserland van het Midden-Oosten’ aan de bedelstaf gebracht.

De schade van de explosie zal in de vele miljoenen lopen, maar de inwoners van de stad hebben geen geld om reparaties uit te voeren. Dagelijks valt bovendien urenlang de stroom uit.

De spanningen tussen Hezbollah, een Libanese terreurbeweging, en Israël zijn de afgelopen week ook weer hoog opgelopen, waardoor er al volop werd gespeculeerd over een nieuwe oorlog. Er zijn geen aanwijzingen dat de explosie bewust is veroorzaakt. Om eventuele angst de kop in te drukken, verklaarden bronnen rond Hezbollah direct dat er geen sprake was van een Israëlische aanval.

Hariri

Daarnaast volgt eind deze week de uitspraak van het ’Hariri-tribunaal’, de internationale rechtbank in Leidschendam die zich het afgelopen decennium boog over de moordaanslag op de Libanese oud-premier Hariri. Vier Hezbollah-leden worden van die aanval in 2005, waarbij nog 21 mensen omkwamen, verdacht. Zij worden bij verstek berecht.

De uitspraak kan voor nieuwe sektarische spanningen zorgen in het land, waar in de jaren ’70 en ’80 al een bloedige burgeroorlog werd uitgevochten. De schade van die bloedige strijd is de afgelopen decennia opgeknapt, maar door de explosie oogt Beiroet weer als een stad in oorlog.