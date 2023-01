Dochter (8) van steenrijke diamanthandelaren wijst rijkdom af en kiest voor sober leven als non

Devanshi zou zich al van jongs af aan aangetrokken hebben gevoeld tot het jaïnisme, een van de oudste religies ter wereld, dat in India enkele miljoenen aanhangers telt en materialisme en geweld afwijst. „Ze kan niet langer thuis blijven, haar ouders zijn niet langer haar ouders, ze is nu een Sadhvi [een non]”, zegt Kirti Shah, een vriend van de familie, tegen de BBC. De gelovigen leiden een bescheiden bestaan. „Ze zal nu overal naartoe moeten lopen, ze kan nooit vervoer nemen, ze slaapt op een wit laken op de grond en mag na zonsondergang niet meer eten.” Volgens Indiase media zijn de ouders van het meisje „extreem religieus.”

Het kind zou volgens de Times of India nog nooit televisie of films hebben gekeken of naar een restaurant of winkelcentrum zijn geweest, terwijl haar ouders over miljoenen beschikken door de diamanthandel. Ze zouden een vermogen hebben van zo’n zestig miljoen dollar, meldt Fortune, onder meer door goedlopende zaken in Antwerpen.

Devanshi werd afgelopen week feestelijk ingehuldigd, zittend op een wagen met olifant en omringd door tienduizenden gelovigen in de stad Surat, aan de westkust van India. Ze kreeg voor de ceremonie een diamanten kroon op haar hoofd. Maar niet iedereen was opgetogen: veel aanhangers van het jaïnisme wijzen kindmonniken af en vinden dat die levenskeuze alleen op volwassen leeftijd gemaakt kan worden.

’Zwaar leven’

Ook anderen zijn kritisch, zoals Nilima Mehta die zich in India bezighoudt met kinderbescherming. „De moeilijkheden en ontberingen die het kind zal doormaken zijn enorm. Het leven als jaïnistische non is heel erg zwaar.” Ze zegt dat de rechten van het meisje worden ingeperkt.

Bipin Doshi, een docent in jaïn-filosofie aan de universiteit van Mumbai, reageert tegen de Britse omroep dat ’wettelijke principes niet toe te passen zijn in de spirituele wereld’. „Sommigen zeggen dat een kind niet volwassen genoeg is om dergelijke beslissingen te nemen, maar er zijn kinderen met betere intellectuele capaciteiten die op jonge leeftijd veel meer kunnen bereiken dan volwassenen. En zo zijn er ook kinderen die vooral spiritueel geneigd zijn, dus wat is er mis als ze monnik worden?” Volgens Doshi heeft het meisje later altijd nog de vrijheid om van haar geloof te vallen als ze denkt op jonge leeftijd ’een verkeerde beslissing’ te hebben genomen.