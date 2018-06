Levenslang voor Belgische vrouwenmoordenaar

Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

TONGEREN - De Belg Renaud Hardy is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op twee vrouwen die hij had verkracht en gemarteld, en moordpogingen op twee andere vrouwen. Een volksjury had de 55-jarige man uit Mechelen woensdagavond al schuldig verklaard in het assisenhof in Tongeren. Een dag later volgde de strafmaat.