Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne NAVO weer springlevend: ’Poetin heeft zich totaal vergist’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

Brussel - Na moeizame jaren is de NAVO weer springlevend. De leiders van het bondgenootschap hebben tijdens een speciale top in Brussel afgesproken om de oostflank te versterken en Oekraïne extra hulp te bieden. „Poetin heeft zich totaal vergist”, stelt premier Mark Rutte. „Hij dacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Kijk eens waar we nu staan.”