’Parlementaire ondervraging toeslagenaffaire dit najaar’

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, moet dinsdag nog wel zijn goedkeuring geven aan de opzet die een aantal Kamerleden de afgelopen periode in elkaar heeft gezet. In dat voorstel staat volgens ingewijden in elk geval dat de nog aan te stellen ondervragingscommissie in het najaar de verhoren wil gaan organiseren over hun betrokkenheid bij de toeslagenaffaire. Daarin werden duizenden ouders onterecht als fraudeur bestempeld, waardoor ze soms tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen.

De verhoren liggen politiek gevoelig, omdat politieke kopstukken uit het vorige en huidige kabinet ook opgeroepen kunnen worden. De kans is groot dat bijvoorbeeld minister Wiebes (in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën) en PvdA-fractieleider Asscher (destijds minister van Sociale Zaken) verhoord worden. Zelfs premier Rutte zou in beeld kunnen komen, omdat hij in het verleden voorzitter was van de commissie waarin het keiharde beleid van de fraudeaanpak vast werd gelegd.

De ondervragingscommissie wil ook nog een aantal documenten vorderen uit de commissie die die aanpak bedacht. Het vorderen van documenten hoort eigenlijk bij het zwaardere middel van een parlementaire enquête, maar de Kamer wil het nu ook in kunnen zetten.

Na de verhoren wil de commissie nog voor het eind van het jaar het rapport met zijn bevindingen naar buiten brengen. Welke Kamerleden in de commissie komen, is nog niet bekend. De fracties mogen zelf bepalen of ze mee willen doen en wie ze afvaardigen.

Het opzetten van de parlementaire ondervraging zorgde in de Kamer voor het nodige gekissebis in procedurele vergaderingen. De irritatie tussen PvdA en GroenLinks liep hoog op en VVD en PvdA werden beschuldigd van vertragingstactieken.