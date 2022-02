’Tientallen landen van oranje naar geel: vakantie buiten Europa mag weer’

Woensdagochtend al gaan naar verluid zo’n 30 populaire bestemmingen op geel, waarna andere landen volgen. Welke dat zijn is niet geheel duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niet op vooruitlopen.

Sinds het begin van de coronacrisis werden de reisadviezen gekoppeld aan de coronacijfers. Dat betekende dat vrijwel de hele wereld oranje kleurde. Daarmee waren alleen noodzakelijke reizen mogelijk en werden snoepreisjes zoals vakanties sterk afgeraden.

Afgelopen zomer veranderde die situatie al toen de code oranje voor de EU verviel. Buiten de Unie bleef echter bar weinig mogelijk. Slechts een enkel land kleurde geel. Op dit moment staan enkele Zuid-Amerikaanse landen op geel, net als Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Rwanda.

Oude reisadvies in ere hersteld

Vanaf woensdag wordt het oude reisadvies, dus zonder corona, weer in ere hersteld. Dat betekent dat alleen landen waar gevaar is of waar bijvoorbeeld een natuurramp heeft plaatsgevonden, oranje of rood zullen kleuren. Vermoedelijk blijft ook code oranje gelden voor landen waar je echt niet welkom bent. Nieuw-Zeeland is een voorbeeld van een land waar de grens potdicht zit voor buitenlandse reizigers. Hoe dat zit voor landen waar slechts bepaalde groepen welkom zijn, zoals studenten of militairen, is niet duidelijk. Mogelijk komt er een los corona-advies.

Bronnen uit de reiswereld jubelen over de aanstaande versoepeling. De branche liep enorm te hoop tegen de oranje deken die over de wereld was uitgerold. Er werd afgelopen najaar zelfs een rechtszaak over gevoerd, maar het advies bleef bestaan. Dat had er alles mee te maken dat het een advies is en geen in steen gebeitelde regel.

Veel reizigers en reisorganisaties lapten het advies dat ook meer en meer aan hun laars. Zo voerden grote touroperators gewoon vakanties uit naar landen als Kaapverdië en Gambia, en vertrokken talloze reizigers met specialisten naar landen als Costa Rica, Colombia en Mexico. Steeds meer verzekeraars hielden daar ook rekening mee.

Stuk zorgelozer op reis

Dat zij nu een stuk zorgelozer op reis kunnen, kan desondanks op applaus rekenen. De verwachting is dat er nu een run ontstaat op verre reizen. „Ik verwacht dat het gele adviezen gaat regenen”, aldus een betrokkene.

Wel balen de ingewijden dat de testverplichting blijft bestaan voor mensen die na een vakantie terugreizen naar Nederland. Dat betekent immers dat zij plots in quarantaine zouden kunnen gaan in het land waar zij zich bevinden. Ook kost het nogal wat als je een heel gezin moet testen op locatie. „Terwijl we wel carnaval mogen gaan vieren en met 50.000 man in een stadion mogen. Maar na een reis moet je plots testen. Ik snap de logica niet; het is niet voor niets dat België en het Verenigd Koninkrijk juist zijn afgestapt van die verplichting”, bromt een betrokkene.