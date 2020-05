Eendenslachterij overweegt knokploeg: ’Activisten zijn te ver gegaan’

„Extra bewaking, bijvoorbeeld. Of we gaan zelf een knokploeg opzetten. Als zij het mogen, zie ik geen enkele reden waarom ik het niet mag”, bromt de directeur van de grootste eendenslachterij van West-Europa. Die ’zij’ waar hij op doelt, zijn dierenactivisten die hij verantwoordelijk houdt voor de brand die in de nacht van woensdag op donderdag voor een miljoen euro aan schade zorgde bij de fabriek in Ermelo.

Op camerabeelden is te zien hoe een man met een jerrycan in het holst van de nacht een aantal grote vrachtwagens besprenkelt en daarna de boel in lichterlaaie zet. Daarbij vliegt de man zelf ook in brand. „Hij heeft zijn broek uitgedaan en is weggerend. Toen is hij zijn autosleutels verloren”, vertelde Tomassen eerder al aan De Telegraaf.

De autosleutels pasten op een auto met Belgisch kenteken, die vlakbij stond. „Die hoorde bij een dierenactivist. Daar zijn er wel een paar van, dus ik denk niet dat dit een eenling was. We hebben vaker met ze te maken. Er is hier elke maand wel een demonstratie voor de poort. Dat vind ik allemaal prima, maar nu zijn ze te ver gegaan.”

Tomassen hoopt dat er stevig wordt ingegrepen tegen de mensen achter de brandstichting. Want anders neemt hij zelf maatregelen, zegt hij. De politie maakte zaterdag bekend dat een 34-jarige man zichzelf heeft aangegeven in verband met de brand. Hij komt uit de gemeente Mill en Sint Hubert, in de grensstreek met België. Zijn rol wordt nog onderzocht, aldus de politie.

Of dit de man is die Tomassen al direct op het oog had na de vondst van de auto en het zien van de camerabeelden, kan hij niet zeggen. Maar ook de directeur van de slachterij is erg benieuwd naar de rol van de man in het geheel. „Ik hoop toch niet dat hij na een paar weken gewoon weer buiten staat.”