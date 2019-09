Kind neemt granaat mee naar kleuterschool in Zweden

Het kind had de granaat in zijn hand toen hij dinsdag bij de school in Kristianstad arriveerde. Een docent zag het explosief en sloeg alarm. De toegesnelde politie stelde vervolgens vast dat de granaat inderdaad gevaarlijk was.

Agenten hielden mensen op afstand terwijl experts de granaat onschadelijk maakten. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen hoe groot de schade was geweest als het explosief daadwerkelijk was afgegaan.