Wessel (26) ‘in shock’ na explosie woning: ‘Welke idioot doet zoiets?’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Wessel Dekker: ,,Ik dacht: ‘Dit is ernstig, ik moet nu weg hier’.” Ⓒ Foto Dennis Mantz

Een lichtflits, rook en een ontploffing die een gat in zijn dak heeft geslagen. Wessel Dekker (26) uit Uitgeest is er daags na de explosie op zijn dak nog beduusd van. Hij vermoedt dat er een Cobra 7 is ontploft. De forensisch onderzoekers van de politie zijn zondagochtend nog maar net vertrokken als hij zijn verhaal doet. ,,Ik ben in shock.”