Analyse | Goed loon niet heilig, maar kan wel helpen Door krimp belangrijk dat student zich nuttig maakt

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Een hoog loon in het vooruitzicht is leuk, maar het is niet heilig. Want waar best veel mbo-studenten momenteel een technische studie volgen (ruim 90.000), zijn er nog altijd meer actief in de studierichting ’dienstverlening’ (112.555), blijkt uit cijfers van het CBS. Terwijl Nederland al veel kappers en schoonheidsspecialisten heeft en het gemiddelde loon in die sector het allerlaagst ligt.