LIVE | GGD positief over vaccinatie zorgpersoneel: ’Gaan we gewoon doen’

Als het eerste coronavaccin binnenkort wordt goedgekeurd in Europa, verwachten de GGD’en in de loop van januari 225.000 mensen uit de zorg hun eerste injectie te geven. Daar zal in totaal ongeveer drie weken voor nodig zijn. De tweede prik volgt dan drie weken later, in februari. „Dat gaan we gewoon doen”, zei voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland dinsdag in een interview met radioprogramma 1 op 1.

Rouvoet benadrukt dat alles wel „zorgvuldig en veilig” moet gebeuren. Daarom noemt de voorzitter van de brancheorganisatie van gezondheidsdiensten geen precieze datum.

De GGD’en hadden in eerste instantie verwacht dat ze pas rond de zomer in actie moesten komen. Naar verwachting zijn dan pas voldoende vaccins beschikbaar om miljoenen gezonde Nederlanders te vaccineren.

De aanvankelijke strategie was om verpleeghuisbewoners als eerste te vaccineren, maar dat vindt de overheid bij nader inzien niet praktisch. In plaats daarvan zijn zorgmedewerkers die in verpleeghuizen en andere instellingen werken als eerste aan de beurt. De GGD’en gaan hen vaccineren op grote locaties. Dat heeft alles te maken met de eigenschappen van het eerste vaccin dat Nederland aangeleverd krijgt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op zeer korte termijn een eindoordeel vellen over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat moet extreem koud bewaard worden. Het is daarna nog maximaal vijf dagen houdbaar in gewone koelkasten. Omdat speciale vriezers niet standaard in verpleeghuizen of bij huisartsen staan, is de vaccinatiestrategie aangepast.

Voor de eerste vaccinatieronde verwachten de GGD’en ongeveer 350 tot 400 mensen nodig te hebben om de prikken toe te dienen. „Dat is niet zo ingewikkeld hoor”, zegt Rouvoet. Zogeheten prikkers kunnen heel snel worden getraind, zeker als ze al een medische achtergrond hebben.

