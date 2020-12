LIVE | ’Ziekenhuizen kunnen verdubbeling coronapatienten nu niet aan’

Het kabinet heeft de harde lockdown afgekondigd vanwege de druk op de zorg. Volgens het AD is een verdubbeling van het aantal coronapatiënten voor de ic’s en zeker zeker voor de verpleegafdelingen niet op te vangen zonder de reguliere zorg grotendeels stil te leggen. Een verdrievoudiging lukt al helemaal niet.

Op 1 oktober lagen op de intensive care 184 coronapatiënten, en op de verpleegafdelingen 785. Samen waren dat er dus nog geen duizend. Een maand later lagen 628 coronapatiënten op de ic en ruim 2.000 op de verpleegafdelingen. Een verdrievoudiging dus, in een maand tijd. Als zo’n ontwikkeling zich nu weer zou voordoen, zijn de gevolgen amper te overzien. De uitgangssituatie is namelijk veel minder gunstig dan begin oktober.

„Het is gewoon te veel aan het worden”, zegt Michel van Erp, woordvoerder van vakbond V&VN. „Verpleegkundigen zijn op, moe, willen bijkomen. Maar de feestdagen hebben ze inmiddels ook op hun buik moeten schrijven. Natuurlijk zal iedereen zijn schouders er weer onder zetten, maar op een gegeven moment is de energie ook gewoon op. Het is logisch dat het kabinet nu ingrijpt.”

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Premier Italië wil nieuwe maatregelen tijdens kerst

Weer minder coronabesmettingen gemeld in Duitsland

Strengere coronamaatregelen: dit doen de landen om ons heen

Britse minister: nieuwe variant coronavirus oorzaak snellere verspreiding

Financieel-economisch:

Verwarring ’essentiële winkels’: grijs gebied met pakjesafhaalpunt en sokken in de super

Corona doorkruist belastinghulp, opnieuw uitstel

Entertainment/ persoonlijk:

Charles en Camilla toch niet naar Schotland met kerst

Lil’ Kleine lacht om lockdown vanuit Dubai

Lees ook het coronanieuws van maandag 14 december terug.