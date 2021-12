Man bevrijd uit ondergrondse container: ’Ik dacht dat mijn portemonnee erin lag’

Een man dacht dat hij zijn portemonnee in een ondergrondse container had gegooid en kroop daarom in de container om zijn beurs te pakken. Dat mislukte en de man kon niet meer op eigen kracht uit de container komen. „Met wat hulp is de man in goede gezondheid uit de container gekomen”, schrijft de politie op Instagram.

De actie van de man bleek ook nog eens voor niets: de portemonnee bleek niet in de container te liggen.