Sportclubs krijgen les over fout geld: ’Weet met wie je in zee gaat’

Uit eerder onderzoek blijkt dat tientallen amateurvoetbalclubs aanwijzingen zien die duiden op criminele activiteiten binnen hun sportvereniging. Het zou gaan om contante betalingen van dubieuze sponsoren, drugshandel en anonieme donaties. De VVD in Amsterdam stelde vragen aan het college van b en w.

Volgens het college komt ondermijning ook langs de Amsterdamse sportvelden voor. Het college noemt dat in de beantwoording van de vragen ’zeer zorgelijk’. Volgens het stadsbestuur is ondermijning een probleem binnen de sport waardoor de maatschappelijke kracht van sport afneemt.

In reactie daarop laat de gemeente nu weten dat het onderwerp ondermijning volgende maand wordt besproken. „We willen de clubs helpen ze bewust te maken van de risico’s en bedreigingen rondom sponsoring en investeringen; weten met welke partijen je in zee gaat en welke vragen je kunt stellen”, zo meldt het college.

„Dit fenomeen komt voor in Amsterdam. Interventies vinden plaats door de politie, maar ook door de gemeente en de belastingdienst”, zo meldt het college.

„In Amsterdam hebben we hier eerder mee te maken gehad waarbij uiteindelijk twee voetbalverenigingen zijn opgeheven.”

Zo werd in 2018 bepaald dat zaalvoetbalclub ’t Knooppunt uit de Pijp uit alle sporthallen werd geweerd omdat de club vermoedelijk werd gerund met geld van drugscriminelen. Ook bij Türkiyemspor in Amsterdam-West waren in het verleden grote problemen, in 2007 werd zelfs de voorzitter vermoord. Twee jaar later werd het faillissement aangevraagd.

Om criminaliteit rond sportverenigingen te voorkomen zouden in bepaalde gevallen voorschriften kunnen worden verbonden aan een vergunning, bijvoorbeeld door contante betalingen door sponsoren niet toe te staan, zo meldde minister Grapperhaus (Justitie) eerder aan de Tweede Kamer.

Ook kunnen er voorwaarden worden gesteld aan gebruikersovereenkomsten voor sportaccommodaties, zoals gebeurt in Amsterdam.

Die zijn er op gericht de overeenkomst te kunnen ontbinden wanneer er sprake is van integriteitsrisico’s.