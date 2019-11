Eerste slachtoffers Britse dodentruck begraven

Nabestaanden en dorpelingen in de provincie Nghệ An kwamen donderdag samen om twee mannen te begraven: Hoang Van Tiep (18) en Nguyen Van Hung (33). De slachtoffers waren neven van elkaar. „Ik heb nog nooit zo’n grote begrafenis bijgewoond. Het is een treurige dag voor ons allemaal”, zei een vrouw. „Ik hoop dat ze gelukkig zijn in de hemel.”

Weken moeten wachten

Nabestaanden hebben weken moeten wachten op de lichamen, die waren aangetroffen in de koelcontainer van een vrachtwagen. Om de kosten van de repatriëring te kunnen betalen, konden ze leningen afsluiten bij de overheid. Het terugvliegen van een stoffelijk overschot kost omgerekend ongeveer 2600 euro.

