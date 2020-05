Politie: neergeschoten verdachte Hilversum overleden

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident dat plaatsvond op een zijweg van de Beresteinseweg in het Corversbos. Een agent schoot daar vanmiddag op een vluchtende verdachte. De politie heeft de omgeving afgezet en onder meer een helikopter ingezet. Een traumateam kwam ter plaatse om de verdachte hulp te verlenen, maar dat mocht achteraf dus niet baten.

Het is nog niet bekend waarom de agent precies geschoten heeft, zei een woordvoerder van de politie, die sprak van een „chaotische situatie” ter plekke. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een zegsman van het Openbaar Ministerie wil zo lang het onderzoek loopt, niets kwijt over de zaak. Er raakten verder geen agenten of anderen gewond.

