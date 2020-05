Politie schiet verdachte neer in Hilversum

Op de Beresteinseweg in Hilversum is een verdachte door de politie neergeschoten. Ⓒ Inter Visual Studio

HILVERSUM - Een politieagent heeft op de Beresteinseweg in Hilversum een verdachte neergeschoten. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de toedracht en hoe de verdachte eraan toe is. De politie heeft de omgeving afgezet en onder meer een helikopter ingezet.