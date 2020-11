Biden bereidt mogelijke overwinningsspeech voor

Bidens tegenstrever president Donald Trump claimde zaterdag op Twitter nogmaals dat hij ruim gewonnen heeft. Twitter plaatste een opmerking bij de tweet dat volgens officiële bronnen de race nog niet gelopen is. De uitslag in de staat Pennsylvania kan zaterdag de doorslag geven. Met de 20 kiesmannen die een zege in deze staat oplevert, kan Biden, die daar op voorsprong staat, het vereiste aantal van 270 kiesmannen behalen.

De president verliet zaterdag voor het eerst sinds de verkiezingsdag het Witte Huis in Washington. Hij ging naar zijn golfclub in Sterling in de staat Virginia.