Jos B. voor de rechter, inhoudelijke behandeling later

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 10.00 uur aanwezig in de rechtbank.

B. zal in persoon verschijnen, samen met zijn advocaat. De rechtbank heeft geregeld dat iedereen voldoende afstand kan houden. De familie van Nicky neemt bijvoorbeeld achterin de zaal plaats achter glas. De pers kan de zitting vanuit een andere zaal of via Skype volgen.

De Limburger ontkent dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft. Verder heeft hij tot nu toe nog niets willen verklaren. Er ligt een schriftelijke verklaring in de kluis bij zijn advocaat, liet hij eerder weten, maar vooralsnog blijft die daar.

B. wordt verdacht van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky. De jongen uit Heibloem verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden.

Na een klopjacht in Spanje werd B. daar in de zomer van 2018 aangehouden. De Limburger kwam in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werkte daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Sporen van hem zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden.