’Invoering vliegtaks kan later’

De Tweede Kamer stemt woensdag over het voorstel voor een nieuwe vliegtaks. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari, maar omdat er nog rekening wordt gehouden met de komst van een Europese belasting op luchtvaart is er geen datum in het wetsvoorstel opgeschreven.

Vijlbrief stelt nu dat het ontbreken van een datum ook kan worden gebruikt om de invoering van de vliegtaks later dan 1 januari in te voeren vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

„De coronacrisis heeft zoals bekend ook zware gevolgen voor de luchtvaartsector, waarbij de ontwikkelingen in de komende periode nog zeer onzeker zijn”, schrijft de D66-bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Opvallend is dat Vijlbrief alleen de optie tot uitstel opwerpt. Een besluift over definitief uitstel neemt de staatssecretaris niet. Dinsdag hakte minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wel een knoop door over Lelystad Airport. Vanwege de coronacrisis gaat het vliegveld op z’n vroegst in november 2021 open.