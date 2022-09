Beschoten autodealer bekende van OM

Door John van den Heuvel en Mick van Wely

Een kogelgat in een hagelwitte ’Lambo’ en een handvol hulzen bij de gehavende wagen Ⓒ Caspar Huurdeman

NAARDEN - Het autobedrijf in Naarden waar in de nacht van maandag op dinsdag een peperdure Lamborghini werd beschoten, is van Carel Buis. Buis leverde jarenlang dure auto’s aan de onderwereld. Hij was in de afgelopen decennia verwikkeld in diverse rechtszaken, waarin grote criminelen een rol speelden.