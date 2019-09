Alleen in de wei: tienduizenden paarden eenzaam

„Paarden zijn kuddedieren en hebben van nature dagelijks fysiek contact met soortgenoten nodig. Ze doen vrijwel alles samen: ze rusten, spelen en eten samen, krabbelen elkaar en leren van elkaar”, aldus de organisatie. Fysiek contact met soortgenoten is volgens de belangenclub een minimale vereiste voor hun welzijn.

Dier&Recht onderzocht de leefomstandigheden van ongeveer zeshonderd paarden in zes provincies. Volgens de onderzoekers wordt bij een vijfde van de paarden in de wei niet aan hun basisbehoefte voldaan. Het gaat vooral om paarden van particuliere eigenaren die meestal alleen staan, in boxen, in een wei of paddock.

Petitie

De dierenrechtenorganisatie wil dat er wetgeving komt voor het houden van paarden, zodat ieder paard op z’n minst dagelijks losloopt en daarbij tenminste één soortgenoot kan aanraken. Dier&Recht is een petitie begonnen om de oproep kracht bij te zetten richting de politiek.

