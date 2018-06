Ombudsman: Benarde situatie voor jong gezin

Op een dag belt Falco’s baas. Die vertelt Falco dat het UWV maandelijks beslag gaat leggen op een deel van zijn loon. Dit om een openstaande schuld van Falco te innen. Falco schrikt enorm als hij hoort hoeveel hij van zijn loon zal overhouden. Iets minder dan 900 euro per maand. De huur van het appartement waar hij en zijn gezin wonen is al bijna 800 euro.

Zijn vrouw Rose gaat erachteraan. Dit kan niet kloppen. Ze belt met het UWV en zegt dat de berekening van hun beslagvrije voet niet klopt. De beslagvrije voet is het bedrag dat iemand minimaal moet overhouden om van te kunnen leven. Het UWV vraagt haar daarop een formulier in te vullen en bewijsstukken mee te sturen. Dit doet Rose.

Een maand later heeft ze echter nog niets gehoord van het UWV. Ze belt opnieuw. Het UWV zegt dat ze een nieuwe beslagvrije voet zullen berekenen. Dat gebeurt. Maar die blijkt opnieuw niet goed. Hierdoor houden Falco en Rose inmiddels al twee maanden veel te weinig geld over. Ze zijn wanhopig want ze hebben voor die twee maanden geen huur kunnen betalen. Weer belt Rose het UWV. Nu lukt het de beslagvrije voet goed te berekenen. Mooi! Wel moet het UWV hen het geld nog terugbetalen dat de afgelopen twee maanden te veel is ingehouden op Falco’s loon.

En dat gaat helaas ook niet soepel. Zoveel tijd, telefoontjes en loze toezeggingen van het UWV later weet Rose het niet meer. Ze belt met ons. Onze medewerker Amine neemt direct contact op met het UWV. Hij legt de benarde situatie van Rose en Falco uit. Hij vraagt het UWV met spoed te zorgen dat Rose en Falco hun geld krijgen. Dan kunnen ze hun achterstallige huur betalen.

Gelukkig komt het UWV in actie na Amine’s oproep. Ze maken het geld over en bellen met Rose. Ze bieden excuses aan voor hun nalatigheid. Rose is enorm opgelucht. Dat is in ieder geval één last die van hun schouders valt.

Helaas zien wij vaker dat mensen onder de beslagvrije voet komen. Bijvoorbeeld omdat meerdere overheidsinstanties tegelijk een bedrag inhouden op iemands inkomsten. We blijven er daarom bij de overheid op hameren hier alert op te zijn. Mensen kunnen financieel anders helemaal kopje onder gaan.

*Gefingeerde namen