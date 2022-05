Meedere kinderen onwel tijdens tienerfeest in Helmond

Dit meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie werden opgeroepen. Maar uiteindelijk hoefde niemand afgevoerd te worden. Wel is het feest vervroegd beëindigd.

Het gaat om het Minor Feest in het gemeenschapshuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat. Een evenement voor middelbare scholieren van 12 tot en met 17 jaar waar geen alcohol wordt geschonken.

Het is vooralsnog onbekend waardoor de kinderen onwel zijn geraakt. „Er gingen allerlei wilde verhalen rond over de oorzaak van de onwelwordingen. Er is echter geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is geweest van gevaarlijke gassen, middelen of andere externe invloeden. Waarschijnlijk zijn de kinderen bevangen door de warmte in de zaal”, schrijft de politie op Twitter.