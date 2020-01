Reclamestunt: Chinezen gooien levend varken van hoge toren

China kent geen wetten die de mishandeling van dieren verbiedt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Peking - In een Chinees themapark is een levend varken van een 68-meter hoge bungeejump-toren gegooid. De bungeejump van het dier was onderdeel van een publicatiestunt voor de nieuwe attractie. Chinese dierenliefhebbers reageren woedend op de dieronvriendelijke actie.