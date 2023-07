Argentijnse arts redt leven van Nederlandse vrouw tijdens vlucht van Amsterdam naar Buenos Aires

Volgens Argentijnse media kon de piloot een noodlanding maken in São Paulo, waar de Braziliaanse hulpdiensten al klaarstonden. De arts noemde de paniek aan boord ’verschrikkelijk’, aangezien er weinig ruimte was, men niet wist waar alles lag en daarbovenop de vlucht last had van turbulentie. Ook hekelde hij de passagiers die over zijn schouders aan het meekijken waren.

Gelukkig was er een tweede arts aan boord, Rodrigo Salinas. Hij is werkzaam als hoofd artritis in een ziekenhuis in La Plata. Salinas stabiliseerde de vrouw, en Mareco begon al snel met de reanimatie. Enkele andere passagiers hielpen met het gesprek tussen de man en de artsen vertalen. De man sprak namelijk alleen Nederlands, aldus Argentijnse media. De vrouw heeft veel geluk gehad, zo stelt de arts, aangezien hij vanwege een overboeking eigenlijk niet meekon op de vlucht naar Argentinië. Hoe het nu met de Nederlandse vrouw gaat is onbekend.

Het zou gaan om vlucht KL701 van de KLM. Die laten vanwege privacy alleen weten dat de vlucht was uitgeweken naar São Paulo vanwege een medisch noodgeval.