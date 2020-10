Bungalowparken en hotels in buitengebied boeren goed deze herfst

Roompot Vakantieparken ziet, met de herfstvakantie voor de deur, zelfs een ’flinke stijging’ van het aantal boekingen vergeleken met de herfst van 2019. Maar ook de parken van Center Parcs en Landal Greenparks zitten grotendeels volgeboekt. Overal verblijven relatief meer Nederlanders dan gewoonlijk. „Normaal komen er ook veel Duitsers en Belgen naar onze parken”, aldus een woordvoerder van Landal. „De ruimte die is ontstaan doordat zij nauwelijks nog komen, wordt nu opgevuld door Nederlanders.”

Zowel bij Center Parcs als bij Landal komen veel lastminuteboekingen binnen. „Veel mensen die afgelopen zomer niet zijn weggeweest, willen nu alsnog even weg”, verklaart een woordvoerder van Center Parcs. „Vakantieparken zijn ook juist nu een populaire bestemming, omdat je er goed afstand kunt houden. Er is veel buitenruimte en de huizen hebben een eigen tuin.”

Dat Nederlanders deze herfst vooral de buitenlucht opzoeken, merkt ook hotelketen Fletcher. „Vrijwel al onze hotels staan in buitengebieden”, aldus een woordvoerder. „Veel Nederlanders gaan op pad voor een weekendje fietsen en wandelen. We verwachten dat we het deze herfst zelfs drukker krijgen dan een jaar geleden.”

Hoewel de hotelketen zich volgens hem al strikt aan alle veiligheidsprotocollen hield, worden er vanwege het oplopende aantal besmettingen toch extra maatregelen genomen. „Vanaf aanstaande maandag draagt al het personeel dat direct met gasten in aanraking komt een mondkapje.” Er komen veel telefoontjes over de vraag of men nog gebruik kan maken van bijvoorbeeld de welnesscentra. „Daar gelden sinds de heropening strenge veiligheidsregels en die voldoen nog steeds.”

Ook de bungalowparken krijgen vragen over het gebruik van restaurants en zwembaden. „Soms moeten we mensen die met een te grote groep willen komen over verschillende huizen verdelen”, aldus een woordvoerder van Roompot. „Maar in onze restaurants en zwembaden lukte het al om de coronamaatregelen te handhaven en toch open te blijven.” Volgens hem is er afgelopen maanden slechts een handvol bron- en contactonderzoeken uitgevoerd op de vakantieparken van Roompot. „In alle gevallen ging het om iemand die met een besmetting het park op was gekomen, maar eenmaal binnen geen andere gasten besmet heeft.”

Waar hotels en vakantieparken in de buitengebieden goede zaken doen, gaat het met hotels in de grote steden deze herfst een stuk minder voorspoedig. Meerdere hotels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zagen het aantal boekingen de afgelopen weken flink dalen. „Het aantal boekingen, zowel van buitenlanders als van Nederlanders, loopt steeds verder terug”, zegt een receptionist van een hotel in de Maasstad. „Voor de komende maanden staat er zelfs helemaal niets meer geboekt.” Een medewerker van een hotel in Amsterdam noemt het zelfs „dramatisch rustig.” „Niemand wil nu in het centrum van de stad zijn.”