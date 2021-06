Hoekstra niet enthousiast over samenwerking met links: ’Verschil is zeer groot’

Dat zegt Hoekstra na een gesprek dat hij samen met D66-leider Sigrid Kaag voerde bij informateur Mariëtte Hamer. Kaag heeft al meermalen haar voorkeur uitgesproken voor een brede coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GL. Maar met name in het CDA valt veel weerstand te horen tegen het samenwerken met twee linkse partijen, terwijl één al genoeg is voor een meerderheid.

Hoekstra toont dinsdagmiddag ook zijn scepsis over de linkse aansluiting. Hij somt de voor CDA belangrijkste punten op – de middenklasse, veiligheid, ervoor zorgen dat zaken ’goed geregeld’ zijn voor de volgende generatie – en concludeert dat zijn partij daar behoorlijk anders naar kijkt dan PvdA en GL. „Het verschil met ieder van die twee partijen, laat staan met die twee partijen samen, is zeer groot. Dat is niet de variant die het meest voor de hand ligt.”

Verder wil Hoekstra weinig kwijt over zijn gesprek met Hamer en Kaag. „Ik had u van tevoren al beloofd dat het een goed gesprek zou worden”, zegt hij met een kwinkslag. „Het helpt ook wel als je die gesprekken in de binnenkamer voert.”

Kaag wil na afloop niks kwijt, de demissionair minister van Buitenlandse Zaken zegt snel verder te moeten: „Ik heb een Navo-vergadering.”

Een coalitie met GroenLinks en de PvdA wordt een bloedbad voor het CDA, constateert politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren. Waarom veegt de VVD deze linkse optie dan niet van tafel?