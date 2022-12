China kondigt einde quarantaineregels voor reizigers aan

China nam in 2020 vergaande maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Buitenlandse reizigers moesten tot wel 14 dagen in quarantaine voordat ze naar hun bestemming mochten. Die periode werd eerder al ingekort tot tien dagen en komt binnenkort dus volledig te vervallen.

Als een van de weinige landen hield China tot voor kort vast aan een zeer strikt coronabeleid. De afgelopen weken is het land echter in rap tempo de regels aan het versoepelen. De strikte voorschriften leidden de laatste tijd regelmatig tot spanningen en zelfs tot demonstraties in steden, een zeldzaamheid in China.