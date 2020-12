Negatieve test verplicht voor reizigers uit risicogebieden

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

DEN HAAG - Reizigers die met het vliegtuig naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied moeten vanaf volgende week een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. Dat schrijft minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.