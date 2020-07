Tientallen doden door bliksem India

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

PATNA - Meer dan dertig mensen zijn in 24 uur tijd in het noordoosten van India om het leven gekomen door blikseminslagen. In de deelstaat Bihar kwamen 21 mensen om. De meesten werden zelf getroffen door de bliksem. Anderen stierven door gevolgen zoals omvallende bomen.