Rottweilers vallen meisje (6) aan in Kaatsheuvel, kleuter zwaargewond

Wat de reden van de aanval van de dieren was, is nog onduidelijk, zo laat de politie weten aan De Telegraaf. „We weten nog niet of de honden ontsnapt of losgebroken waren. Tijdens het incident hebben buurtbewoners en de eigenaar ingegrepen. Een van de honden is daarbij overleden, die is doodgeslagen in al het tumult. De andere hond is nog bij de eigenaar in de woning.”

Het meisje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Ze is ernstig gewond, aldus de woordvoerder. „Het gebeurt niet vaak dat iemand daadwerkelijk met de heli vervoerd wordt, meestal gebeurt dit met de ambulance.”

De eigenaar van de honden wordt verhoord.