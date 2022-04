Songfestivalkoorts

De Songfestivalgekte in Rotterdam is achter de rug en het speculeren over het nieuwe seizoen in Italië is begonnen. De inschrijvingstermijn voor Nederland is gesloten en naast Davina Michelle en Maan wordt ook zangeres Karsu steeds vaker genoemd als potentiële kandidaat. Katja Zwart spreekt van een ‘slimme truc’ van de AVROTROS. De artiest van België is al bekend en de verwachtingen rond deze zingende voetballer zijn hoog, vertelt de Vlaamse presentatrice Jens Geerts. Verder in de podcast: de hype rond de Italiaanse winnaar Måneskin, de ‘macabere geruchten’ over de inzending van Cyprus en het succes van Duncan Laurence in de Verenigde Staten.

