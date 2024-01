Cel van 3x6 meter voor Bouterse in aanbouw

Het ’gevangenishuis’ krijgt een dak met betonnen platen. De bouw zal waarschijnlijk pas eind volgende maand klaar zijn.

De 78-jarige Bouterse wordt volgens Starnieuws „vanwege enkele medische issues” ondergebracht op het terrein van het Militair Hospitaal, aan de overkant van het grootste ziekenhuis van Suriname, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dan kan hij bij ziekte of complicaties snel de nodige zorg krijgen.Ovreigens heeft nog geen enkele instantie gezegd waar de oud legerleider wordt opgesloten.

Op het terrein van het Militair Hospitaal is ook de kraamafdeling van het ziekenhuis gevestigd, waar moeders bevallen en samen met hun baby’s worden verzorgd tot ze naar huis kunnen. De omgeving is druk, met veel verkeer en in de buurt van enkele scholen.

Vrijdag

Het Openbaar Ministerie heeft Bouterse en vier andere ex-militairen opdracht gegeven zich vrijdag te melden. Zeker een veroordeelde wordt verwacht bij een gevangenis in Paramaribo-Zuid, terwijl ten minste een andere zich moet melden bij de grootste gevangenis van Suriname, in het district Wanica, op zo’n 19 kilometer van het centrum van Paramaribo.

Een huisgenote van Bouterse weigerde woensdag tot twee maal toe de aanzegging van het Openbaar Ministerie in ontvangst te nemen, liet het OM weten. Bij de overige vier veroordeelden, die ieder vijftien jaar straf moeten uitzitten, kon de „last” wel worden bezorgd.

Amerikaanse hulp

De Surinaamse president Santokhi sprak eerder deze week met de Deputy Assistant van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Daniel Erikson over de veiligheidssituatie. En dan volgens de site Waterkant.net vooral over de zaak tegen Bouterse. „De VS is bereid Suriname te ondersteunen op militair en humanitair gebied”, schrijft de site.