In bikini of met ontbloot bovenlijf Blankenberge in? Kans op fikse boete

Badgasten die in zwemkledij - in bikini of met ontbloot bovenlijf - door het stadscentrum flaneren tijdens de zomermaanden: soms is het niet erg appetijtelijk. Daarom gaat Blankenberge net als Knokke-Heist een dresscode invoeren. Op de Zeedijk en het strand van Blankenberg mogen de kleren wel uit.

„We gaan niet zomaar boetes uitschrijven”, zegt burgemeester Daphné Dumery. „Je wordt eerst gewaarschuwd.” De gemeente gaat waarschuwingsborden plaatsen. Wie niet wil luisteren of de gok neemt, riskeert een boete van 350 euro.

De nieuwe politieverordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad en is op 1 juli van kracht. „Maar enkel wie écht overlast veroorzaakt, zal op de bon vliegen”, aldus burgemeester Dumery. „Sommige bezoekers wandelden letterlijk recht na hun duik in zee door de winkelstraten, en echt proper is dat niet. Het gaat vooral om dat soort gevallen.”

De verordening slaat enkel op de stadskern en geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar. „We gaan ook niet zomaar boetes uitschrijven. Eerst word je gewaarschuwd”, geeft Dumery nog mee. „Blote bovenlijven in de stad zijn al langer een doorn in het oog van veel andere mensen, zowel inwoners als bezoekers.”