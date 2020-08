WhatsApp-fraudeurs opgepakt met dank aan vrouw en programmamaker

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Vijf verdachten van oplichting zijn dinsdag in een hotel in Rotterdam aangehouden. De politie was gewaarschuwd door een vrouw en een programmamaker, die op het spoor waren gekomen van het vijftal, nadat de vrouw een verdacht WhatsApp-bericht had ontvangen waarin "haar kind" met een "nieuw telefoonnummer" vroeg om geld.